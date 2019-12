A Montecorice si punta sull’illuminazione a led

MONTECORICE. Efficienza e risparmi. Un binomio possibile per la pubblica illuminazione grazie alla nuova tecnologia a led. Infatti questa, garantisce un ottimo livello di luminosità e al contempo risparmi sui costi. Pertanto diversi comuni stanno puntando sui led sia per illuminare gli edifici pubblici che le strade. Tra questi c’è Montecorice. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha approvato un progetto per un “intervento per il miglioramento dell’efficienza energetica e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica”. Costo delle opere 193mila euro.

Led a Montecorice, il progetto

Il progetto, redatto dall’ingegnere Dante D’Agresti, ha avuto il via libera dell’esecutivo. Potrà ora essere candidato a finanziamento. L’occasione è offerta dal cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri”. In particolare Ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture hanno deciso di reinvestire le economie derivanti da precedenti programmazioni. Queste saranno destinate ai piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3500 abitanti.

Gli enti locali potranno utilizzare i finanziamenti per interventi su strutture pubbliche, strade, abbattimento di barriere architettoniche e, appunto, efficientamento energetico. Montecorice proprio su quest’ultima voce punterà ad investire gli eventuali fondi.

La tecnologia a led

La lampada a Led è un dispositivo di illuminazione basato sull’impiego di diodi ad emissione luminosa. Presentano una durata di vita molto più lunga e consumi molto più contenuti a parità di emissione luminosa rispetto alle lampade a incandescenza e alle altre tecnologie di lampade usate per l’illuminazione.