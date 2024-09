14 anni fa l’omicidio di Angelo Vassallo: ancora ignoto il killer

Sono passati quattordici anni da quel tragico 5 settembre 2010, quando Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, fu barbaramente assassinato. Una raffica di colpi di pistola spezzò la vita di un uomo che aveva dedicato la sua vita al suo territorio.

Un omicidio che ancora grida vendetta

L’omicidio di Vassallo, avvenuto mentre l’amministratore tornava a casa dopo una serata trascorsa tra i suoi concittadini, scosse profondamente l’opinione pubblica italiana. Le indagini hanno portato negli anni a diverse piste investigative, alcune riconducibili a un presunto coinvolgimento della criminalità organizzata.

Le ultime rivelazioni, emerse più di recente anche grazie ad inchieste televisive, hanno fatto luce su un presunto traffico di droga che avrebbe interessato il territorio cilentano. Vassallo, secondo quanto emerso, sarebbe stato a conoscenza di questo giro di affari e avrebbe deciso di denunciarlo, mettendo a rischio la propria vita.

Indagini in corso e un ricordo indelebile

La Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati diverse persone, tra cui esponenti delle forze dell’ordine e presunti affiliati alla camorra, sospettati di essere coinvolti nell’omicidio del sindaco. Tra le ipotesi investigative, quella di un agguato maturato in seguito alla scoperta da parte di Vassallo di un grosso traffico di stupefacenti ad Acciaroli.

Nonostante siano passati quattordici anni, il ricordo di Angelo Vassallo è ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato. Il suo esempio continua a essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che si battono per la legalità e la giustizia.

Gli appuntamenti

In occasione dell’anniversario della sua morte, sono state organizzate numerose iniziative per ricordare la figura di Angelo Vassallo e ribadire l’importanza della sua eredità. Tra queste, una marcia per la legalità che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da tutta Italia. Questo il programma:

Ore 19:00 Messa in suffragio di Angelo presso la Chiesa della Santissima Annunziata ad Acciaroli

Ore 20:00 Commemorazione con deposizione in mare della corona di alloro sulle note del Silenzio presso l’Arena del Mare

Ore 20:30 La consegna del Premio “Angelo Vassallo” presso il Molo di Sopraflutto

Ore 21:30 Spegnimento delle luci per un momento di silenzio