11 settembre, 25 anni fa la strage delle Torri Gemelle: il ricordo del teggianese Cono Gallo

Venticinque anni fa, l’11 settembre 2001, il nome di Cono E. Gallo entrava nella drammatica storia dell’attentato alle Torri Gemelle di New York.

Le origini a Teggiano e la tragedia al World Trade Center

Originario di Teggiano, Cono era figlio di Raffaela ed Emilio Gallo, teggianesi emigrati negli Stati Uniti. Quella mattina si trovava al lavoro nel suo ufficio all’interno della Tower One del World Trade Center, quando la città di New York venne sconvolta dall’attacco terroristico che avrebbe cambiato per sempre la storia contemporanea.

Per la famiglia Gallo e per la comunità di Teggiano, quella tragedia rappresentò una ferita profonda. Cono, come tanti altri innocenti che quella mattina si trovavano al World Trade Center, non ebbe la possibilità di tornare a casa.

La memoria di una comunità a 25 anni dall’attentato

A distanza di 25 anni, il suo ricordo continua a vivere attraverso la sua famiglia e attraverso le radici teggianesi che lo legavano alla terra d’origine dei suoi genitori.

L’11 settembre non è soltanto una data della storia, è anche la memoria di migliaia di persone, delle loro vite, delle loro famiglie e dei loro sogni spezzati. Tra queste c’è anche Cono E. Gallo, un figlio di Teggiano che quel giorno perse la vita a New York.