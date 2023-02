101 anni per nonna Lucia: festa nel Cilento

È stata una giornata speciale per nonna Lucia Di Concilio, la donna che ha appena compiuto 101 anni di età. Le comunità di Prignano Cilento e Torchiara si sono unite per festeggiare questa incredibile tappa nella vita di nonna Lucia.

La vita di nonna Lucia Di Concilio

La nascita di nonna Lucia risale al lontano 25 febbraio del 1922. Cresciuta nella frazione di Melito, nonna Lucia ha trascorso gran parte della sua esistenza in questo luogo, tra le verdi colline e l’aria fresca della campagna.

Dopo alcuni anni dalla morte del marito Francesco, nonna Lucia si è trasferita a Torchiara, dove ha trovato una nuova casa presso la figlia Adriana, l’ultima di quattro figlie.

Nonna Lucia è una donna molto speciale, che ha una lucidissima memoria e una grande passione per raccontare momenti di vita passata. Le sue storie ci portano indietro nel tempo, alla semplicità dei tempi che furono, quando le cose erano diverse ma forse anche più belle.

La festa

La festa per i suoi 101 anni è stata un evento importante, al quale hanno partecipato molte persone della comunità di Prignano Cilento e Torchiara, tra cui i sindaci dei due paesi. Nonna Lucia è stata al centro dell’attenzione per tutta la giornata, circondata dall’affetto dei suoi familiari, che sono nove nipoti e dodici pronipoti.

La lunga vita di nonna Lucia è un esempio per tutti noi. Il suo amore per la vita e la sua lucidità mentale sono un dono per tutti coloro che la conoscono, e ci ricordano l’importanza di preservare la nostra memoria e di raccontare le nostre storie alle generazioni future.