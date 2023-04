1^ edizione del Premio Artistico – Letterario “L’identità del Cilento”: i giovani si raccontano attraverso la “cilentanità”

Nasce il Premio Artistico – Letterario “L’identità del Cilento”, il primo pensato ed interamente dedicato ai talenti giovanili, che mira al loro coinvolgimento nella valorizzazione delle tradizioni e del genius loci. Si parte dunque dalla riscoperta dell’essere cilentani, analizzando quelle che sono le peculiarità antropologiche, il senso di accoglienza, di amicizia, di famiglia. Si punta a far riemergere e valorizzare un linguaggio comune attraverso i racconti, i canti, le poesie, le forme dialettali, le tradizioni che sono punti fermi in una società liquida, in continua trasformazione.

Finalità

L’Associazione storico culturale “Progetto Centola” e il Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura” con il Patrocino Morale del Consiglio regionale della Regione Campania, della Provincia di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno fortemente voluto il Premio Artistico – Letterario “L’identità del Cilento”.

Lo scopo è quello di “coinvolgere e motivare i giovani alla scoperta e alla valorizzazione delle radici e delle tradizioni del proprio paese, dei legami con il territorio e delle sue ricchezze storiche, artistiche e culturali”. Al centro dell’interesse del concorso i giovani ai quali viene rivolto l’invito di osservare e studiare le peculiarità del territorio di riferimento al fine di riappropriarsi della propria identità, la prima ad essere messa in discussione nel periodo adolescenziale.

Le modalità di partecipazione

Il concorso si divide per fasce d’età che vanno dagli 11 ai 27 anni (11-14; 15-18; 19-27) ed ha come oggetto tutte le forme espressive, poesia, fotografia, giornalismo, documentari video.

Assolutamente libera la forma del racconto, sia letteraria che video: “i giovani potranno esprimersi con linguaggi tradizionali, ma anche moderni, tecnologici, più vicini alle loro abitudini”

Ciascun partecipante potrà inviare, entro la mezzanotte di domenica 15 ottobre 2023,all’indirizzo di posta elettronica premio.identitacilento@gmail.com una documentazione contenente un’ opera, anonima, con il titolo, la sezione e la fascia di età, la scheda di partecipazione.