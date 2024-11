ZTL in Costa D’Amalfi, soddisfatto Cascone. Su aeroporto: “Conclusione opere per il 2026”

Dopo l’ok dal Senato la Costa d’Amalfi si avvia verso una vera e propria svolta in termini di circolazione e vivibilità grazie alla legge sulla Ztl territoriale che consentirà la regolamentazione del traffico stradale lungo tutto il tratto della strada statale che collega Vietri e Positano.

Un tratto di Costa più volte ostaggio di un flusso di veicoli troppo elevato per l’arteria disponibile. L’approvazione della riforma al codice della strada che introduce la possibilità di creare una zona a traffico limitato estesa all’intera Costiera amalfitana consentirà ora alla realtà della Divina di provare a risolvere il problema del sovraffollamento veicolare in alcune aree. Soddisfatto per la conclusione del lungo iter procedurale è il Presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone.

Il presiedente Cascone si è poi soffermato sull’aeroporto Costa D’Amalfi, che continua a registrare numeri importanti testimoniando le grandi potenzialità dell’infrastruttura. Il Presidente della Commissione Trasporti ha anche annunciato la conclusione di tutte le opere legate all’Aeroporto per il 2026.