XIV Rassegna dell’Arpa Viggianese tra innovazione e tradizione. Tra i musicisti l’agropolese Elèna Vallebona

Si è conclusa domenica 6 agosto 2023 a Viggiano, borgo della Valle dell’Agri non lontano dal Cilento e dal Vallo di Diano, la XIV Rassegna dell’Arpa Viggianese, un evento di respiro nazionale e internazionale che riprende e rilancia una plurisecolare tradizione in un quadro dinamico, poliedrico e innovativo. L’arpa a Viggiano è davvero “di casa”, da quando, a partire dal XVIII secolo, gruppi di musicanti viggianesi iniziarono a girovagare in Europa e nel Mondo con i loro strumenti, fra cui principalmente l’arpa, avendo Napoli come importante tappa del loro percorso, come documentano alcune statuine presenti nei presepi storici.

Voluta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Viggiano, la Rassegna è organizzata dell’Associazione Arpa Viggianese con il supporto logistico del Forum Giovanile Viggiano e la direzione artistica di Sara Simari e Lincoln Almada.

La rassegna

E’ stata preceduta da un ricco prologo di workshop e masterclass che si svolgono presso la Villa del Marchese Sanfelice e dal Saggio di fine anno della Scuola Civica dell’Arpa Popolare Viggianese svoltosi per il 4 agosto presso il Teatro Comunale “Miggiano”.

La due giorni di Rassegna si è aperta ne pomeriggio del 5 agosto con la presentazione del volume di Biagio Russo dedicato a Victor Salvi, “il signore delle arpe” e, in serata, presso il Teatro “Miggiano”, con l’esibizione del Duo (voce e arpa elettrica) composto da Beppe Dettori e Raoul Moretti, seguita dal concerto del Trio Lincoln Almada, Sandro Meo e Checco Pallone, (arpa gesuita, violoncello, percussioni).

Successo per la giovanissima agropolese Elèna Vallebona

La sera del 6 agosto, infine, sempre presso il Teatro Comunale “Miggiano”, si è svolta la maratona di tre concerti, aperta dalla performance “Harp solo” dell’arpista agropolese Elèna Vallebona – soli 24 anni ma già affermata, da poco vincitrice del posto stabile di Prima Arpa del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli contro ben 70 concorrenti di provenienza internazionale – seguita da quella del Duo flauto e arpa composto da Susanna Bertuccioli (Prima Arpa dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino) e Barbara Piperno dal titolo “Suite Brasileira” e chiusa con l’esibizione dell’Ensemble dell’Arpa Viggianese diretto da Sara Simari (con la partecipazione di Alessandro Scanderbeg, Piero Gallina e Dino Cattedra) interamente dedicata alla canzone del ‘900.

Come dimostra l’ampio e articolato programma, la Rassegna dell’Arpa Viggianese è stata ancora una volta capace di declinare l’arpa in tutte le sue varianti, da quella classica a quella elettrica, dalla viggianese alla gesuita, con un repertorio diversificato, colto e popolare, seguito con straordinaria attenzione e passione dal folto pubblico che, nella “bomboniera” del Teatro Comunale Miggiano, ha indirizzato convinti applausi agli interpreti di alto livello che si sono succeduti sul palco.