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“Weekend al Parco”: il concerto di Enzo Avitabile chiude l’estate di Trentinara

Grande successo per "Weekend al Parco 2026": Enzo Avitabile e i Bottari incantano Trentinara nel finale della stagione estiva cilentana

Di: Alessandra Pazzanese
“Weekend al Parco”: il concerto di Enzo Avitabile chiude l’estate di Trentinara

Registra un grande successo di pubblico ed entusiasmo “Weekend al Parco 2026 – Festival Diffuso”, il progetto promosso per valorizzare cultura, eventi e territorio nei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa dell’Ente Parco ha ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno e della BCC Magna Grecia.

Enzo Avitabile e i Bottari chiudono l’estate di Trentinara

Nell’ambito della kermesse, nella serata di ieri il borgo di Trentinara ha visto la conclusione del suo ricco ed apprezzato programma di eventi estivi. A chiudere il cartellone è stato il concerto gratuito di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, serata sostenuta anche dalla BCC Capaccio Paestum Serino. Tantissimi i presenti che hanno ballato e cantato sulle note dell’artista partenopeo.

Il bilancio delle istituzioni

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal Sindaco di Trentinara, Rosario Carione, che ai microfoni di InfoCilento ha tracciato un bilancio positivo dell’estate trentinarese. A fare il punto sull’intero progetto “Weekend al Parco 2026” è stato invece il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola.

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