“Voglio bene a Sanza”, successo per l’incontro tra studenti e Legambiente

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sanza hanno avuto la straordinaria opportunità di partecipare a una giornata di sensibilizzazione ambientale incentrata sull’importanza della raccolta differenziata. L’evento è stato organizzato presso l’aula magna della scuola, e ha visto la partecipazione di importanti personalità locali tra cui l’assessore alle politiche sociali del Comune, Marianna Citera, il vicesindaco di Sanza, Toni Lettieri, il presidente dell’Associazione le Tre T del Cervati, Giuseppe Catania, e il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito.

L’importanza di preservare l’ambiente

Il dirigente di Legambiente, Michele Buonomo, ha parlato ai giovani studenti dell’importanza di preservare l’ambiente e del loro ruolo fondamentale nel farlo, ricordando loro che il territorio di Sanza, con i suoi oltre 11.000 ettari di bosco, rappresenta una riserva assoluta di biodiversità e di ossigeno, unica nel mezzogiorno d’Italia. “Voi siete l’Amazzonia dell’Italia”, ha detto Buonomo rivolgendosi agli studenti.

La giornata di sensibilizzazione si è inserita nell’ambito del progetto “Voglio bene a Sanza”, promosso dal Comune e dall’Associazione Tre T del Cervati, che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Durante la giornata, gli studenti hanno approfondito la tematica della raccolta differenziata partendo dai dati ufficiali che vedono la Campania rallentare nello sviluppo dell’economia circolare.

La gestione irregolare dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esempio, con i flussi sottratti al sistema ufficiale e convogliati verso il canale parallelo, e la scarsa sensibilizzazione dei cittadini, tengono la regione inchiodata all’ultimo posto della classifica nazionale della raccolta, impedendo così gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera.

Giochi, divertimento e formazione per gli studenti di Sanza

Tuttavia, ci sono anche buone notizie. L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti ha certificato i dati della raccolta differenziata in Campania relativi all’anno 2021, che registrano un significativo aumento del tasso di riciclaggio, cresciuto di oltre 8 punti percentuali. Questo indica che sempre più cittadini stanno diventando consapevoli dell’importanza della raccolta differenziata e stanno adottando comportamenti virtuosi.

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha espresso grande soddisfazione per l’articolato percorso compiuto in questi anni per riaffermare la necessità di rispettare l’ambiente e di proteggere la grande ricchezza ambientale che è patrimonio dei cittadini chiamati a custodire e difendere il proprio territorio. Il sindaco ha annunciato che ci saranno tre diverse giornate di visita nel borgo e di attività di pulizia, anche giocando.

Una caccia al tesoro, presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco. Al termine del progetto, nel mese di giugno in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, sarà organizzata una giornata di presentazione dei prodotti realizzati e degli esiti del progetto, alla presenza delle famiglie.