Viviamocilento 2026 ad Acciaroli: programma, ospiti ed eventi del festival slow

Dall’11 al 13 settembre 2026, la frazione marina di Acciaroli, nel Comune di Pollica, ospita una nuova edizione di Viviamocilento, la manifestazione incentrata sulla cultura dello slow living, sul benessere e sulla promozione del territorio. Guidata dallo slogan «Il tempo giusto è lento», l’iniziativa propone quest’anno il tema centrale «L’amare ci muove», strutturando tre giornate ricche di eventi culturali, concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche legati alla Dieta Mediterranea.

Il programma dei concerti e degli spettacoli d’autore

La rassegna si apre venerdì 11 settembre con l’Opening Concert curato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, che inaugura la manifestazione proponendo un repertorio jazz di alto profilo.

Sabato 12 settembre la programmazione prevede una sequenza di performance teatrali e musicali. Sul palco sale Stefano Fresi con lo spettacolo Dell’amore, della guerra e degli ultimi, seguito dal giovane autore Edoardo Prati, protagonista dell’intervento Le parole e il mare in dialogo con Rossella Pisaturo. La sezione dedicata ai Racconti sonori vede la partecipazione di Ditonellapiaga e Levante, mentre la chiusura di giornata è affidata all’attore Gabriele Rossi con il format Momento Blu.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre accoglie Margherita Vicario, anch’essa inserita nel ciclo dei Racconti sonori. La conduzione delle sessioni musicali con Ditonellapiaga, Levante e la stessa Vicario è curata da Martina Martorano. A coronare la chiusura del festival è il progetto di Raiz insieme al Solis String Quartet con l’esibizione Chi tene ’o mare – Il nostro Pino Daniele, tributo alla produzione artistica del cantautore napoletano.

Iniziative culturali e percorsi gastronomici con Cibocilento

Oltre alla dimensione musicale e spettacolare, l’identità della kermesse risiede nel legame profondo con l’ambiente naturale e la comunità locale. Come evidenziato dal manifesto ufficiale di questa edizione: «Ci muove ciò che amiamo».

Il programma integrato comprende diverse iniziative:

Parole Blu : call letteraria aperta a poesie e racconti brevi ispirati alle tematiche dell’amore per la terra e per il mare.

: call letteraria aperta a poesie e racconti brevi ispirati alle tematiche dell’amore per la terra e per il mare. Cibocilento : itinerario gastronomico volto a valorizzare le eccellenze locali e i principi della Dieta Mediterranea attraverso laboratori e degustazioni guidate.

: itinerario gastronomico volto a valorizzare le eccellenze locali e i principi della Dieta Mediterranea attraverso laboratori e degustazioni guidate. Attività per famiglie ed escursioni: percorsi didattici dedicati ai più piccoli ed esperienze all’aperto orientate alla scoperta dei paesaggi storici e naturali del Cilento.

L’evento punta a riconfermare Acciaroli come punto di riferimento per il turismo sostenibile, offrendo a residenti e visitatori un modello di fruizione del territorio basato sull’ascolto, sulla convivialità e sul rispetto dei ritmi naturali.