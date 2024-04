“Viviamo la Costituzione”, gli alunni dell’istituto Virtuoso incontrano il prefetto di Salerno

Questa mattina gli alunni dell’istituto Roberto virtuoso di Salerno hanno incontrato il Prefetto Francesco Esposito per un importante incontro focalizzato sulla Costituzione italiana. Il secondo appuntamento con le scuole della città nell’ambito del progetto “viviamo la costituzione”, pensato per stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza su temi di attualità, evidenziando come la Costituzione non sia solo un insieme di norme ma una vera e propria proposta di convivenza, da vivere quotidianamente, contribuendo a consolidare o a realizzare i valori su cui si fonda la nostra Repubblica.

Un incontro animato e partecipato dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande e instaurare un dialogo, mostrando grande partecipazione e curiosità. Fondamentale, per il prefetto Esposito, instaurare un dibattito e coinvolgere i ragazzi “per poter realizzare tutto quello che della costituzione non è ancora stato realizzato”.