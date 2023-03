Vivere Comunicando: un libro per esplorare il mondo della comunicazione digitale

Da oggi, il nuovo libro del cilentano Marco Del Sorbo, esperto di Social Media e Digital Strategist, è disponibile in tutte le librerie Feltrinelli, Mondadori, IBS, Amazon e store online. Intitolato “Vivere Comunicando“, il libro offre ai lettori una immersione nel mondo della comunicazione digitale e dell’evoluzione del linguaggio degli ultimi anni.

Il volume è stato scritto con l’intento di approfondire gli aspetti principali della comunicazione sul web, un argomento di grande attualità e importanza per chiunque voglia restare al passo con i tempi. Secondo l’autore, la comunicazione è al centro della vita di ciascuno di noi, sia nella sfera personale che professionale. Una comunicazione chiara ed efficace è essenziale per il successo delle nostre relazioni.

L’importanza della comunicazione digitale

In un mondo sempre più digitale, la comunicazione online sta diventando sempre più importante. Dal marketing al lavoro, dalle relazioni sociali alla politica, la comunicazione digitale è fondamentale per il successo in molte aree della vita. Ecco perché “Vivere Comunicando” è un libro importante per tutti coloro che vogliono approfondire questo tema.

L’autore del libro, Marco Del Sorbo, è un giovane cilentano di 26 anni. In una dichiarazione, Del Sorbo ha detto di essere felice di aver portato a termine questo progetto. La prefazione di Barbara Alberti, affermata scrittrice, lo ha reso particolarmente orgoglioso e premia i due anni di lavoro intenso e scrupoloso che hanno dato vita a questa creatura letteraria.

Conclusioni

In sintesi, “Vivere Comunicando” è un libro che offre un’opportunità di riflessione sull’importanza della comunicazione digitale nella società odierna.

Grazie alle sue analisi e approfondimenti, il libro può essere utile per chiunque voglia comprendere meglio il linguaggio dei nuovi media e migliorare la propria comunicazione online.