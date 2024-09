Vittoria di misura per la Battipagliese: 1 a 0 al Buccino

Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie la quarta vittoria su quattro gare in campionato (la sesta contando anche le due di coppa Italia) battendo per una rete a zero il Buccino grazie al sigillo del solito Ripa al 18’ del primo tempo su calcio di rigore. L’avanti bianconero è arrivato al sesto centro stagionale.

La gara

Gara vibrante e senza esclusioni di colpi quella vissuta al “Pastena” con le due compagini che si danno battaglia fin dai primi minuti.

Le zebrette la sbloccano dal dischetto con Ripa dopo diciotto minuti per fallo fischiato a Pierce su Spagnuolo. Conclusione centrale dell’ex Sorrento su cui nulla può Palladino.

La Battipagliese rischia su un’indecisione tra Boglic e Trapani non concretizzata da Guatieri ma per il resto mantiene bene il campo. Nella ripresa va per tre volte vicino alla rete del raddoppio con Olmos, Spagnuolo e lo stesso Ripa ma la mira è imprecisa. Nell’ultimo dei sette minuti di recupero il Buccino colpisce il palo con Gibba prima del triplice fischio e della grande festa bianconera.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo, Olmos, Formicola (dal 39’s.t. Cafaro), Ripa (dal 46’s.t. Picaro), Boglic, Ribeiro (dal 17’s.t. Tarcinale), Spagnuolo (dal 39’s.t. Zoppino), Calvanese, Sozzo. A disposizione: Borrelli, Cirone, Cacciottolo, Sangiovanni, Losasso. Allenatore: Addesso (Calabrese squalificato)

BUCCINO: Palladino, Di Mauro, Petrozzino (dal 14’s.t. Iasevoli), Della Guerra, Pierce, De Vasconcelos (dal 14’s.t. Grande), Gonella (dal 14’s.t. Hefiene), Titarelli, Guatieri (dal 33’s.t. Gibba), Aleksic, Montemarani (dal 33’s.t. Laplace). A disposizione: Isernia, Siano, Savastano, Del Giudice. Allentore: Graziani

RETI: 18’p.t. Ripa (rig.)

ARBITRO: Signor Marco Castello di Ercolano

ASSISTENTI: Signor Dario Benvenuto di Nocera Inferiore e Lelio Petruzziello di Avellino

NOTE: Ammoniti: Ripa, Formicola, Zoppino, Pierce, Montemarani, Graziani (all. Buccino) e Laplace. Calci d’angolo: 6 a 0 per il Buccino. Recupero: 1’p.t. e 7’s.t. Spettatori: 200 circa