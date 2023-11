Violenza sulle donne: a Licusati una giornata di sensibilizzazione

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, l’associazione culturale Book Crossing Camerota, in collaborazione con l’oratorio San Giustino di Licusati, lancia per il quinto anno un’importante iniziativa di sensibilizzazione volta a informare la comunità su questo tema importante.

L’iniziativa

L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere la consapevolezza sui gravi impatti della violenza sulle donne, sottolineando l’urgenza di un impegno collettivo, che impatti sulle coscienze, per cercare di ridurre i danni di questo fenomeno diffuso. Attraverso una serie di attività, che coinvolgeranno la comunità locale, mira a stimolare la discussione e la riflessione.

L’iniziativa, dal nome “Fai sentire la tua voce”, consiste in un momento di riflessione e di evocazione, in cui l’associazione culturale Book Crossing Camerota ed i ragazzi dell’oratorio San Giustino ricorderanno le donne vittime di violenza, replicando la celebre installazione Scarpe Rosse di Elina Chauvet, architetto e artista messicana, per denunciare le ondate di femminicidio e di violenza alle donne.

Le parole degli organizzatori

«Esortiamo tutti i membri della comunità a partecipare attivamente a questa iniziativa, mostrando solidarietà ed impegnandosi a contribuire a un mondo dove le donne possano vivere libere da violenza e discriminazioni, iniziando a sensibilizzare i bambini, futuri adulti della società. Unisciti a noi nel combattere la violenza di genere e contribuisci a costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutte le donne e non solo». Così gli organizzatori.