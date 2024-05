Violenza domestica a Torchiara: uomo arrestato per aver violato divieto di dimora e perseguitato la madre

Un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Torchiara, un uomo di 44 anni, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune, è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato l’ordine e per aver continuato a perseguitare la madre, la quale lo aveva già denunciato in passato per le violenze subite.

Le indagini

Le attività investigative della Stazione locale dei Carabinieri, coordinate dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, hanno permesso di accertare che l’uomo, nonostante il divieto di dimora, si recava abitualmente presso l’abitazione della madre, tormentandola con minacce e vessazioni.

L’arresto e l’aggravamento della misura cautelare

Alla luce delle prove raccolte, il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 44enne, che è stato immediatamente arrestato dai Carabinieri. L’uomo si trova ora presso il carcere di Vallo della Lucania.