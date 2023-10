Violento temporale e forti raffiche di vento sul Golfo di Policastro: ingenti i danni registrati

Un violento temporale con forti raffiche di vento si è abbattuto questa mattina sul Golfo di Policastro. Ingenti i danni registrati a Villammare dove alcuni alberi, tra cui un grosso pino, si è schiantato al suolo. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno altrimenti si sarebbe rischiata la tragedia. Alcune auto e diversi ciclomotori sono rimasti danneggiati.

Attimi di paura nel Golfo di Policastro

La furia del vento e dell’acqua che si sono abbattute violentemente sul piccolo centro del Golfo di Policastro hanno scardinato anche una grondaia. Diversi i problemi relativi all’illuminazione in una zona del paese dove è in arrivo una squadra dell’Enel per ripristinare la corrente elettrica.

I soccorsi

Allertati i soccorsi sul posto si è reso necessario anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco sel Sistaccamento di Policastro Bussentino. Al lavoro da diverse ore anche la squadre locale della Protezione Civile che è attivamente impegnata nelle operazioni di aiuto e ripristino delle condizioni di sicurezza soprattutto in merito alla viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.