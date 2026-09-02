Violenta lite in viale Gramsci a Salerno: un giovane ferito al volto

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di ieri in viale Gramsci a Salerno, dove uno scontro tra giovani ha generato forte tensione tra i residenti e i passanti della zona. La rissa, scoppiata all’improvviso lungo la via cittadina per cause ancora del tutto sconosciute, ha richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici per prestare ausilio alle persone coinvolte e riportare l’ordine nell’area.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero al Ruggi

Nel corso del diverbio, degenerato rapidamente in un’aggressione fisica, un ragazzo è rimasto ferito al volto. La gravità del colpo subito ha reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’autoambulanza. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’accaduto, gli operatori medici ne hanno disposto il trasporto d’urgenza presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per effettuare i dovuti accertamenti ed erogare le medicazioni necessarie.

L’identificazione dell’aggressore e le indagini della polizia

Sulla scena dell’evento sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. I poliziotti hanno subito messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi per ricostruire il contesto in cui si è consumata la violenza, riuscendo a identificare l’aggressore a poco tempo dai fatti. Gli inquirenti proseguono ora con gli accertamenti d’indagine per chiarire con esattezza l’esatta dinamica dell’episodio e determinare i motivi che hanno scatenato lo scontro.