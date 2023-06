Violenta aggressione sul lungomare di Salerno: tre feriti e un arresto

È di tre feriti, due dei quali vigili urbani di Salerno, e di una persona arrestata il bilancio di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 22, sul lungomare di Salerno, nei pressi di Piazza della Concordia. Un extracomunitario originario del Mali ha ferito con un coltello un algerino, provocandogli una grave ferita al torace e al polmone. I vigili urbani intervenuti per sedare la rissa sono stati anche loro feriti. L’autore dell’aggressione è stato arrestato grazie all’intervento della polizia di Stato.

L’aggressione e i feriti

Nella serata di ieri, sul lungomare di Salerno, una violenta aggressione ha causato tre feriti. Un extracomunitario originario del Mali ha attaccato con un coltello un algerino, provocandogli gravi lesioni al torace e al polmone. Inoltre, due vigili urbani di Salerno, che si trovavano in servizio di controllo nel luogo dell’aggressione, sono intervenuti per sedare la rissa e sono stati anch’essi feriti.

L’arresto dell’aggressore

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della polizia di Stato e della sezione volanti, l’autore dell’aggressione è stato arrestato. Si tratta di un extracomunitario di 39 anni, senza fissa dimora e di nazionalità tunisina, con precedenti penali. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è ora a disposizione della magistratura.

Indagini e possibili cause dell’aggressione

Le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi che hanno scatenato l’aggressione. Al momento, le cause non sono ancora chiare. Tuttavia, la questura di Salerno non esclude la possibilità che dietro l’episodio possa esserci lo spaccio di sostanze stupefacenti, dato che il lungomare di Salerno non è estraneo a episodi del genere.

Controllo sul territorio e allarme sicurezza

L’ufficio immigrazione sta effettuando controlli per verificare se le persone coinvolte nell’aggressione abbiano un regolare permesso di soggiorno. Inoltre, l’episodio ha riportato all’attenzione l’allarme sicurezza nel cuore della città, secondo la Csa Fiadel. È fondamentale garantire una presenza costante delle forze dell’ordine, considerando che la polizia municipale di Salerno, con un organico ridotto, svolge attualmente funzioni di polizia ausiliaria di pubblica sicurezza nella zona del lungomare.