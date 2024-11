Vincenzo Orrico: “Salernitana Femminile pronta al riscatto”

Salernitana Femminile 1970, nel girone D di Serie B di futsal, a lavoro in vista della sfida di domenica, alle ore 16:00, sul parquet del Canicattì.

La truppa granata è reduce dalla partecipazione ad “Un calcio alla violenza” torneo solidale andato in scena lunedì in occasione dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ha visto in campo anche coach Vincenzo Orrico che a riguardo sottolinea:

“La reputo una bellissima giornata, significativa in tanti aspetti. Era giusto portare la nostra presenza perchè come Salernitana siamo vicini a queste problematiche che, purtroppo, risultano ancora attuali. È stato, poi, bello anche tornare in campo e giocare con le mie atlete”.

Sul match di domenica prossima, valido per la settima giornata di campionato, Orrico evidenzia:

“Affronteremo un Canicattì in crescita, diverso dallo scorso anno. Ci aspetterà una squadra più consapevole, preparata e con un anno in più di esperienza. Loro, inoltre, sono allenate, per me, da un ottimo allenatore come Jack Giardina”.

Sull’intreccio in terra sicula, poi, il mister granata aggiunge:

“Sarà una bella gara, loro cercano punti salvezza noi quella scintilla che faccia svoltare un po’ questa stagione. Fino ad ora sono arrivate tante belle prestazioni, purtroppo non siamo riusciti ancora a dare quella svolta che cerchiamo”.

Al termine del girone d’andata per la Salernitana mancano due partite. Il quintetto di capitan Lisanti, quindi, proverà a portare a casa quanti più punti possibili per chiudere al meglio questo 2024.

“Sul piano del gioco siamo in crescendo –evidenzia l’allenatore granata– anche domenica con i Napoli abbiamo fatto una prestazione di tutto rispetto. Forse in questo periodo è mancata un po’ di cattiveria per portare a casa alcuni risultati e quel po’ di fortuna che non guasta mai. Siamo sulla strada giusta, queste ragazze meritano di portarsi a casa le soddisfazioni per le quali stanno sudando da mesi”.