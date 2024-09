Vincenzo Orrico, Salernitana F. 1970: “Soddisfatto del primo test”

Primo test stagionale per la Salernitana Femminile 1970, reduce dall’allenamento congiunto con lo Spartak C5 di domenica scorsa. Sul match disputato, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano (Sa), a parlare in casa granata è stato il tecnico Vincenzo Orrico.

Vincenzo Orrico sul primo test dell’anno

Lo stesso tecnico ha dichiarato: “Era la prima partita della nuova stagione, quindi c’era un po’ di emozione nonostante fosse un’amichevole. Per noi è stato un match particolare, il primo fatto insieme. Ho avuto delle buone indicazioni su ciò che abbiamo proviamo durante queste settimane, sono rimasto soddisfatto. Faccio gli auguri allo Spartak per il loro campionato, augurandogli il meglio e ringraziandoli per questo allenamento congiunto”.



Amichevole accompagnata da una discreta cornice di pubblica occorsa al Palazzetto di Pontecagnano che coach Orrico ringrazia cosi:

“È stata bello rivedere i nostri tifosi, c’era davvero tanta gente ed era quello che ci auguravamo. Speriamo che questa cornice di pubblico ci accompagni anche nelle partite che contano, potranno essere un’arma in più e darci una spinta”.

Salernitana Femminile nuovamente in campo

Si torna domenica in campo, questa volta con il Futsal Koine. A riguardo il tecnico cilentano sottolinea:

“Mi aspetto un passo in avanti, sarò passata un’altra settimana di lavoro e quindi mi aspetto una crescita. In queste sfide per me non conta il risultato, ciò che conta è la prestazione e sviluppare in campo ciò che viene preparato durante gli allenamenti”.



Salernitana Femminile 1970 ai nastri di partenza del girone D di Serie B, esordio sempre più vicino che il mister granata fotografa cosi:

“Siamo a buon punto grazie al lavoro svolto. C’è ancora tanto su cui lavorare e da migliorare. Avremmo tempo per conoscersi meglio, al momento sono soddisfatto. Le ragazze hanno una un’alta cultura del lavoro, si respira un bell’ambiente e si fanno le cose per bene. Tutto questo mi rende solo che felice”.