Vincenzo Orrico: “Domenica sarà sfida tra due squadre pronte a vincere”

La Salernitana Femminile 1970 domenica sarà di scena, nel girone D di Serie B di futsal, in casa contro la Woman Napoli. La sfida con le partenopee arriva per le granata dopo la gara con l’Irpinia della scorsa domenica sulla quale coach Orrico sottolinea:

“Con le ragazze abbiamo analizzato la gara. Tante cose provate in allenamento hanno funzionato, abbiamo giocato a lunghi tratti alla pari con l’Irpinia. Ovvio qualcosa, poi, non è stato perfetto ma bisogna prendere il buono delle prestazioni fatte nelle ultime settimane. I tanti complimenti non porteranno punti ma bisogna ripartire da quanto di buono fatto in queste ultime uscite”.

Si torna, ora, in campo domenica alle 17:00, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, per il derby con le azzurre della Woman che Orrico fotografa cosi:

“Il derby è sempre una gara dura e sentita con due squadre che scenderanno sul parquet con la voglia di vincere”.

Sul delicato match, poi, il tecnico prosegue:

“Dovremmo fare la nostra solita prestazione con tanta intensità dal punto di vista tecnico-tattico e provare a vincere la partita”.

Salernitana Femminile-Woman Napoli sarà anche l’intreccio tra tante ex. Orrico chiude evidenziando:

“Sarà una gara speciale visti i tanti ex. Sarà un piacere ritrovare mister Lanteri e Sarracino, con i quali ho passato un bellissimo anno, come sarà particolare vedere tante giocatrici con maglie diverse rispetto alla scorsa stagione. Affrontiamo una squadra rispettabile con ottimi elementi, che verranno qui per portare a casa l’incontro”.