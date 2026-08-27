Campionati Provinciali

Vincenzo Margiotta riparte dall’Atletico Agropoli: esperienza e gol in Prima Categoria

L'Atletico Agropoli ufficializza l'ingaggio del bomber Vincenzo Margiotta. Un rinforzo d'esperienza tra Serie D ed Eccellenza per la Prima Categoria

Di: Ernesto Rocco
Vincenzo Margiotta riparte dall’Atletico Agropoli: esperienza e gol in Prima Categoria

L’Atletico Agropoli mette a segno un importante colpo di mercato per la propria rosa, ufficializzando l’ingaggio dell’attaccante Vincenzo Margiotta per il campionato di Prima Categoria. Il calciatore classe 1981, che già da diversi giorni si aggregava agli allenamenti della formazione cittadina, torna così a calcare i campi di Agropoli dopo un periodo di attesa estiva privo di ingaggi, evento del tutto insolito nel corso della sua lunga carriera agonistica.

Il profilo del nuovo innesto per l’attacco dell’Atletico Agropoli

L’arrivo della punta 45enne rappresenta una risorsa per la società cilentana, intenzionata ad alzare il livello tecnico della squadra nel torneo di Prima Categoria. Il profilo di Margiotta garantisce al reparto avanzato un significativo bagaglio di esperienza, visione di gioco e freddezza sotto porta, doti maturate in oltre due decenni di attività agonistica.

La carriera del bomber tra Serie D ed Eccellenza

Il curriculum del centravanti vanta una presenza costante nelle categorie superiori del calcio dilettantistico del Sud Italia. Nel corso degli anni, Margiotta ha indossato maglie di rilievo nei tornei di Serie D ed Eccellenza, costruendo una solida reputazione tra i difensori avversari.

Tra le esperienze più rilevanti della sua parabola sportiva spiccano i trascorsi con l’Agropoli, la Calpazio, l’Altamura, l’Ebolitana e la Polisportiva Santa Maria Cilento, a cui si aggiungono le tappe con Cittanova, Rossanese, Potenza, Real Metapontino e Picerno.

Le ambizioni della società cilentana

L’operazione conclusa dalla dirigenza dell’Atletico Agropoli conferma la volontà del club di allestire un organico competitivo. Nonostante la carta d’identità dell’attaccante, l’inclusione in rosa di un elemento con un passato tra i semiprofessionisti dimostra l’intenzione di puntare su figure di comprovata affidabilità per guidare il gruppo nelle sfide decisive della stagione.

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