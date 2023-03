Villani: “Record di iscrizioni nei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle nella provincia di Salerno”

Il Movimento 5 Stelle continua la sua crescita e la sua organizzazione a livello territoriale. Lo dimostra l’entusiasmo dei suoi attivisti e simpatizzanti, che si sono ritrovati in un incontro a Battipaglia, in provincia di Salerno, per discutere l’importante questione dell’organizzazione del movimento sul territorio.

L’importanza del Movimento 5 stelle nella provincia: le parole di Virginia Villani

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Maria Villani, ha sottolineato l’importanza di questo momento decisivo per il futuro del movimento. La strutturazione dei gruppi territoriali è infatti un passo fondamentale per dar voce ai cittadini e alle loro esigenze, non solo a livello locale, ma anche nazionale.

I gruppi territoriali avranno il potere di iniziativa su argomenti di interesse locale ma anche nazionale, a patto che siano in linea con il mandato dei comitati tematici nazionali. Inoltre, potranno agire in nome e per conto del Movimento 5 Stelle, il che rappresenta una grande opportunità per tutti i cittadini che vedono nel Movimento un’alternativa credibile.

La strutturazione del movimento è una sfida importante, ma anche un’occasione per aumentare il coinvolgimento delle persone, ottimizzare lo scambio e le relazioni con i vari livelli istituzionali, i gruppi territoriali riconosciuti e le realtà associative.

In questo modo, il Movimento 5 Stelle potrà diventare un punto di riferimento per attivisti e simpatizzanti, ma anche un interlocutore riconoscibile sui territori per tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro della propria regione.

Le dichiarazioni

“Dobbiamo puntare proprio su questo: aumentare il coinvolgimento delle persone, ottimizzare lo scambio e le relazioni con i vari livelli istituzionali, i gruppi territoriali riconosciuti e le realtà associative. Ora abbiamo l’opportunità di ripartire, rimboccandoci le maniche e lavorando sul territorio con chi ha scelto di aderire al nostro progetto.

L’obiettivo è condiviso: puntare ad un radicamento del Movimento in tutta la provincia di Salerno” ha dichiarato la coordinatrice provinciale, Maria Villani.

La strutturazione del Movimento 5 Stelle rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che credono nella democrazia partecipativa e nel coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita politica del Paese.

Il lavoro fatto, i valori che portiamo avanti e le proposte condivise per il futuro della regione saranno comunicati in modo sempre più efficace, per avvicinare ancora di più i cittadini al Movimento e rendere la voce dei cittadini sempre più forte e influente.