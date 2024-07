Villammare si accende con la musica di Marcello Cirillo e Demo Morselli: Hit Parade Tour arriva l’11 agosto

Il prossimo 11 agosto, la suggestiva cornice di Villammare, frazione di Vibonati , ospiterà una delle tappe di “Hit Parade Tour“. Lo spettacolo itinerante di Marcello Cirillo e Demo Morselli, ha già entusiasmato il pubblico in diverse città italiane fino ad ora.

Marcello Cirillo e Demo Morselli, conosciuti dal grande pubblico per la loro lunga carriera televisiva e musicale, porteranno sul palco tutta la loro energia e passione per la musica, la capacità di coinvolgere il pubblico in un vortice di musica e divertimento. la voce inconfondibile di Marcello, la direzione elegante di Morselli promettono agli spettatori di Villammare una serata di grande spettacolo.

Il concerto, che si terrà alle 21:30 in Piazza Don Giuseppe Pace, è una celebrazione della musica italiana e internazionale. Il repertorio prevede una selezione dei più grandi successi degli ultimi decenni, dai classici degli anni ’60 e ’70 alle hit contemporanee. Il pubblico potrà quindi rivivere emozioni e ricordi legati a canzoni intramontabili, eseguite con arrangiamenti moderni e coinvolgenti.

Villammare, con il suo affascinante scenario costiero, offrirà una cornice perfetta per questa serata musicale. Piazza Don Giuseppe Pace, cuore pulsante della cittadina, si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, dove spettatori di tutte le età potranno godere di una notte magica sotto le stelle.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria serata di musica e divertimento. Marcello Cirillo e Demo Morselli vi aspettano a Villammare per regalarvi un’esperienza indimenticabile, all’insegna della buona musica.