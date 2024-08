Vigili del fuoco salvano giovane colta da malore nell’area di servizio di Sala Consilina

I Vigili del Fuoco sono sempre attivi nel Vallo di Diano, operando senza sosta anche durante i trasferimenti da un incendio all’altro. La squadra del Distaccamento di Sala Consilina, guidata dal caposquadra Bruno Mangieri, stava per spostarsi dall’A2 del Mediterraneo – dopo aver domato un incendio di pannelli laterali – verso Padula, dove era segnalato un altro rogo di sterpaglia.

Per ottimizzare i tempi di trasferimento, hanno scelto di utilizzare l’uscita dall’area di servizio di Sala Consilina ovest. Purtroppo, il passaggio dedicato alle forze dell’ordine era ostruito da un’auto parcheggiata in divieto di sosta, e i vigili del fuoco, con il supporto della polizia stradale, hanno tentato di rintracciare il proprietario del veicolo.

Nel momento in cui Mangieri e il suo team sono scesi dai mezzi per cercare il proprietario, hanno notato una ragazza di circa 16 anni, una turista di origine tedesca, accasciarsi a terra all’ingresso dell’area di servizio. A quel punto, hanno attivato la loro risposta in collaborazione con la polizia stradale di Sala Consilina.

Il caposquadra e i suoi uomini hanno intervallato le manovre necessarie per assistere la giovane, che aveva accusato un malore probabilmente a causa del caldo. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, e la ragazza, grata, ha abbracciato i Vigili del Fuoco prima che tornassero in azione per spegnere le fiamme a Padula.