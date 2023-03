Vietri (FdI) sostiene che le ispezioni al Ruggi sono un atto di protezione per la sanità, le dichiarazioni

“Le ispezioni che stanno attualmente avvenendo all’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno rappresentano un passo importante per fare luce sui numerosi decessi avvenuti in un breve arco di tempo, tra gennaio e febbraio del 2023”

Questo è quanto dichiarato dalla deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera.

La richiesta di ispezioni è stata avanzata dal senatore Antonio Iannone e disposta dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, il quale ha ricevuto il ringraziamento della deputata Vietri per l’interesse dimostrato verso la questione.

Fare chiarezza sui fatti accaduti, il punto di vista di Imma Vietri

Nonostante la grande professionalità del personale medico e infermieristico, è importante far emergere la verità sui fatti accaduti per rispondere alle legittime domande dei familiari delle vittime. Tuttavia, la deputata Vietri ritiene che sia necessario porre l’attenzione anche sulle precarie condizioni di lavoro dei professionisti del settore sanitario, costretti a operare in situazioni di disagio a causa della mala gestione organizzativa del governatore De Luca.

L’importanza di supportare il sistema ospedaliero

Vietri sottolinea l’importanza di valorizzare e supportare il personale sanitario, il quale svolge quotidianamente un lavoro di grande abnegazione e dedizione per il servizio della comunità. Tuttavia, in Campania, la situazione è tutt’altro che rosea, a causa di una mancanza di investimenti e attenzione da parte delle istituzioni.

In questo contesto, le ispezioni in corso rappresentano un primo passo verso la risoluzione dei problemi che affliggono il sistema sanitario campano e la tutela della salute dei cittadini. La deputata Vietri auspica che le indagini portino alla luce la verità sui tragici eventi e contribuiscano a creare le condizioni per un’organizzazione più efficiente e sostenibile del sistema sanitario della regione.