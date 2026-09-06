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Videosorveglianza a Gioi: approvato il progetto per la sicurezza da 99mila euro

Via libera della Giunta Scarpa al progetto per i varchi stradali a Gioi. Telecamere in arrivo grazie al bando del Ministero dell'Interno da 99mila euro.

Di: Antonio Pagano
Telecamere videosorveglianza

La Giunta municipale di Gioi, guidata dalla sindaca Maria Teresa Scarpa, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 99.311,75 euro, concentrerà i presidi tecnologici in particolare sugli accessi stradali del territorio comunale.

L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione rimane la tutela della sicurezza urbana, la prevenzione dei reati e un controllo capillare degli accessi al capoluogo e alle sue frazioni.

Il bando del Ministero dell’Interno e la copertura finanziaria

L’opportunità di realizzare l’opera nasce dall’Avviso Pubblico promosso dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale il Comune ha scelto di aderire per intercettare i fondi dedicati alla sicurezza del territorio.

L’intervento troverà la propria copertura finanziaria per la quota prevalente di 87.000,00 euro tramite fondi statali (Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026), mentre la parte restante, pari a 14.311,75, sarà coperta da fondi di bilancio comunale. I lavori prenderanno il via unicamente a seguito della concessione formale del contributo.

Gli impegni dell’Ente per la manutenzione e la gestione degli impianti

In caso di esito positivo della domanda di finanziamento, il Comune si è impegnato formalmente a iscrivere a bilancio la quota di compartecipazione prevista.

Inoltre, l’Ente garantirà le somme necessarie a coprire la corretta manutenzione delle apparecchiature per un periodo minimo di cinque anni dall’ultimazione dei lavori, assicurando la piena operatività della rete di monitoraggio subito dopo il collaudo e la messa in esercizio.

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