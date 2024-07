VICLA al fianco delle PMI dell’Industria grazie agli incentivi per l’acquisto di presse piegatrici

Grandi novità per le carpenterie metalliche che decidono di rinnovare il parco macchine, tra cui le presse piegatrici per lamiera: il Governo ha approvato gli incentivi fiscali di ZES Unica per le regioni del Mezzogiorno. In Campania, il credito d’imposta, cumulabile con Industria 4.0, può arrivare fino all’80%!

Gli acquisti includono investimenti in macchinari nuovi, come presse piegatrici, cesoie per lamiera e attrezzattura varia; l’ammontare minino dell’investimento è di 200.000€.

“Questo è un momento davvero importante per le imprese del Sud Italia”, afferma Corrado Nucci, Direttore Commerciale di VICLA. “Grazie a ZES Unica e Industria 4.0, le aziende hanno la possibilità di investire in nuovi macchinari e tecnologie, aumentare la loro produttività e competitività sul mercato. In VICLA siamo pronti ad affiancare le aziende in questo percorso, offrendo loro soluzioni personalizzate e un servizio di assistenza impeccabile.”

Come presentare la domanda?

Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute dal’1 gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024 per beneficiare degli incentivi.

Gli investimenti ammissibili

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Il contributo può essere richiesto anche per l’acquisto di terrenti (nella misura massima del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato) e per l’acquisto di nuove macchine utensili.

VICLA dispone di un’ampia gamma di presse piegatrici per lamiera di diversa configurazione e in pronta consegna. Inoltre, grazie al servizio di assistenza localizzato in diverse regioni del Sud Italia, l’azienda brianzola è sempre in grado di fornire supporto immediato in caso di necessità.

Se stai cercando una nuova piegatrice per lamiera, VICLA è la soluzione ideale per te. Contattaci subito per richiedere un preventivo: