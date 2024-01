Vicenda Biometano di Auletta: l’amministrazione ritira la delibera di giugno

Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, ha comunicato alla comunità locale, anche attraverso un video, che l’amministrazione comunale ha pubblicato la revoca della delibera N. 38, datata giugno 2023, emessa dalla giunta comunale. Tale delibera riguardava le procedure per l’attivazione dell’impianto di Biometano nella località “Cerreta”, progettato dalla società Neoagroenergie srl.

I chiarimenti del sindaco

Pessolano ha chiarito : “la mia amministrazione comunale ha sempre sostenuto e rispettato la volontà dei cittadini, per questo motivo abbiamo interrotto qualsiasi azione politica per la realizzazione dell’impianto”.

La posizione del comitato

Il comitato Auletta Casa Mia ha ribadito che “la revoca della delibera di giugno è un atto dovuto in seguito all’ultimo consiglio comunale, durante il quale tutto il consiglio ha votato all’unanimità per revocare la delibera di giugno e ha deciso di revocare in autotutela tutti gli atti amministrativi, inclusa la PAS”.

Il Comitato ha aggiunto che “tutto ciò è stato reso possibile grazie alla pressione esercitata dai cittadini di Auletta, informati dal nostro comitato. Inoltre, manca ancora l’atto amministrativo del SUAP, pertanto la delibera approvata all’unanimità deve essere tradotta in atti dall’ufficio tecnico, altrimenti resta nulla”.

Infine conclude sottolineando che “se la società Neoagroenergie denuncerà il Comune per la mancata volontà di realizzare l’impianto o avvierà un’azione legale, l’amministrazione sarà ritenuta responsabile per non aver presentato il progetto in tempi precedenti”.