Viaggio di gruppo: tutto quello che Rimini può offrire

Le vacanze in coppia sono rilassanti, ma quanto è piacevole condividere divertimento e risate con gli amici? Muoversi con gruppi numerosi, magari con più famiglie e persone di età diverse, può a volte essere laborioso, ma con un po’ di organizzazione si avrà la soddisfazione di vivere giornate in cui non ci si annoia mai e di creare ricordi meravigliosi. Ovviamente la meta riveste una importanza determinante, soprattutto se cercate servizi e svaghi per persone con esigenze diverse. E a questo problema pochi luoghi al mondo sono in grado di rispondere come fa la Romagna; sarà semplice individuare un hotel a Rimini capace di accontentare tutti per poi sfruttare tutto quello che la città è capace di offrire.

La movida di Rimini

Viaggiando in famiglia ci sono bambini, pronti a godersi spiagge e mare, ma anche qualche adolescente, che certo non trova più attraente giocare con la sabbia. Per loro Rimini offre una vita notturna, o anche solo “serale” se i genitori richiedono di rientrare non troppo tardi. Tra le destinazioni migliori c’è Borgo San Giuliano, che si raggiunge oltrepassando il millenario ponte di Tiberio. Si tratta del vecchio quartiere dei pescatori, le cui costruzioni sono state riadattate per ospitare ristoranti tipici, pub e locali.

Le bellezze storiche

Pensando a Rimini si pensa alla classica vacanza al mare , ma c’è sempre tempo per una mini gita culturale, così da accontentare coloro cui la spiaggia viene a noia dopo qualche ora. Non c’è bisogno neppure di spostarsi, perché la città romagnola ospita diversi monumenti antichi; dopotutto è stata fondata dai Romani nel 268 a.C. ed è comprensibile che siano rimasti diversi resti di quel passato. Come già accennato, uno dei più noti è il ponte di Tiberio, detto anche ponte del Diavolo, costruito nel 21 d.C.: allora rappresentava uno degli ingressi in città, ora ha il fascino di una costruzione vecchia di 2000 anni. Pochi anni dopo, ne 27 d.C., è stato realizzato l’arco di Augusto, dedicato proprio all’imperatore, a testimonianza del ruolo importante che Rimini ricopriva anche a quell’epoca.

Molto particolare poi è la Domus del chirurgo, una casa risalente a II secolo e appartenente a un medico militare. L’attribuzione è stata possibile grazie al ritrovamento di una collezione di 10 attrezzi chirurgici, molti dei quali utili per curare ferite e traumi da combattimento, cosa che ha permesso di comprendere che il proprietario fosse un medico militare.

La cucina locale

Che abbiate optato per un servizio completo in un hotel a Rimini oppure abbiate preferito la mezza pensione mangiando almeno una volta al giorno fuori dall’albergo, una cosa è certa: mangerete sempre bene. Se l’Italia è la patria del buon cibo, bisogna riconoscere all’Emilia Romagna un posto privilegiato, soprattutto quando si tratta di accogliere clienti. Che cerchiate una piadina per il pranzo o un gelato al pomeriggio, che vogliate una cena a base di pesce oppure una grigliata di carne, troverete il luogo perfetto, col menù perfetto e al prezzo perfetto. E una tavola imbandita, in fondo, è già di per sé il modo migliore per ritrovarsi tutti insieme con gioia.