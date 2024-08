Viabilità a Salerno: chiuso sottopasso in centro, l’assessore Loffredo replica alle polemiche

Disagi e polemiche sul fronte viabilità per i salernitani. Da ieri mattina e fino al prossimo 30 settembre, per consentire lo svolgimento dei lavori di copertura del Trincerone ferroviario Ovest, è stato necessario adottare alcuni provvedimenti relativi alla circolazione stradale nella zona del centro città, già fortemente interessata da problemi di vario tipo per via dei cantieri aperti su Corso Vittorio Emanuele.

Chiusura del sottopasso e disagi

In particolare, al sottopasso di collegamento tra Via Santi Martiri Salernitani e Via Dalmazia è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, nonché il divieto di transito pedonale sul percorso lato ovest. Il divieto di transito riguarda anche gli autobus e gli autocarri, mentre nel vicino tratto di Via Diaz è stato invertito il senso unico di circolazione.

Lavori necessari ma che impongono limitazioni che rischiano di appesantire la già pesante situazione legata alla viabilità cittadina, che risente anche del protrarsi della chiusura di via De Renzi, ormai chiusa da un mese a seguito dell’incendio che ha colpito il Monte Bonadies.

Una decisione che fa discutere

Duro l’attacco del consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano, fortemente contrario alla chiusura del sottopasso di via Santi Martiri.

Per il consigliere si tratta “dell’ennesima azione scellerata di un’amministrazione miope che non ha a cuore la vita quotidiana dei cittadini salernitani”.

La chiusura del sottopasso e la deviazione del traffico su via Diaz provocherà, infatti, per Pessolano, la paralisi della viabilità nel centro città, da qui la richiesta a rimandare la chiusura del sottopasso a dopo la riapertura di via De Renzi, un’arteria fondamentale per la zona di Canalone, dove situazione resta però ancora bloccata nonostante i vari appelli dei residenti e dell’avvocato Luciano Provenza, presidente del Conservatorio Martucci di Salerno, in vista dalla ripresa delle attività didattiche.

A rispondere alle contestazioni sulla chiusura del sottopasso è stato l’assessore ai lavori pubblici del comune di Salerno Dario Loffredo per il quale si tratta solo di “maldestre ed infondate polemiche”.

Per l’assessore “Un cantiere al lavoro genera economia e occupazione e permette di realizzare opere importanti. Ho difficoltà a credere che si possa criticare un’opera che migliorerà la viabilità, la mobilità, la sicurezza veicolare e pedonale”.

Per Loffredo si tratta di una vera e propria rivoluzione urbanistica, di un intervento estremamente articolato che, purtroppo, potrà comportare inevitabili disagi e sacrifici che, tuttavia, ritengo saranno abbondantemente ripagati dal risultato finale.

“Alcuni sono sempre pronti a criticare comunque”, ha concluso l’assessore che ha poi esortato gli autori delle critiche “a battersi per far arrivare a Salerno i fondi che spettano per legge alla nostra città.”