Verso il Capodanno: a Piaggine si festeggerà in piazza

Il 2025 a Piaggine si attenderà in piazza. Un modo per trascorrere un momento di convivialità e unire la comunità in attesa del nuovo anno. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, ha deliberato all’unanimità di assegnare un budget di 3.000 euro per la realizzazione dell’evento, in collaborazione con la Pro Loco di Piaggine.

Dettagli della Delibera

L’Ente ha sottolineato l’importanza di eventi pubblici che promuovano la coesione sociale e il coinvolgimento della popolazione.

L’organizzazione del “Capodanno in Piazza” mira a creare un’atmosfera festosa per accogliere il nuovo anno, incoraggiando la partecipazione dei cittadini e dei visitatori. L’evento rappresenta non solo un’opportunità per celebrare insieme, ma anche un modo per valorizzare il territorio e le tradizioni locali.

Piaggine, quindi, si prepara anche quest’anno a festeggiare il Capodanno in modo coinvolgente e comunitario, confermando l’importanza della cultura e delle tradizioni locali.