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Verso il Campionato Regionale Open Water: Sapri si prepara per la Baia Blu

A Sapri si chiude la stagione del nuoto in acque libere con la Baia Blu, evento chiave verso il Campionato Regionale Open Water nel Cilento

Di: Maria Emilia Cobucci
Nuoto

Il territorio campano si conferma un punto di riferimento per il nuoto in acque libere con la prima edizione di “Sapri Baia Blu”, la manifestazione sportiva in programma per chiudere la stagione estiva. L’evento rappresenta un importante banco di prova organizzato in vista del futuro Campionato Regionale Open Water, fortemente voluto per valorizzare le eccellenze paesaggistiche e sportive locali attraverso una sinergia tra enti e associazioni.

Sport, turismo e natura nel Cilento

La kermesse nasce dalla spinta dell’Associazione “Ad Maiora” e del suo presidente Armando Giffoni, con il patrocinio del Comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento e della BCC Magnagrecia. La collaborazione con il Comitato territoriale CSI Salerno, il Gruppo Giudici Nuoto CSI Campania e la Camelot Sport per il cronometraggio garantisce standard organizzativi elevati per tutti i partecipanti, tesserati CSI e di altri enti di promozione sportiva. L’obiettivo degli organizzatori è far diventare l’appuntamento un punto di riferimento fisso nel calendario per promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Le prospettive per il movimento natatorio regionale

Dopo il riscontro positivo registrato da altre iniziative simili come la Domizia Open Water, il Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano punta a consolidare il settore delle gare in acque libere. La manifestazione di Sapri unisce la promozione della pratica sportiva alla scoperta consapevole del territorio, confermando la vocazione della Campania per il nuoto in contesti naturalistici di pregio.

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