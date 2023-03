“Veronica Maya racconta Esopo, tra favola e musica”: uno spettacolo da non perdere ad Agropoli

Il prossimo lunedì 6 marzo alle ore 17.30, presso il Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli, si terrà uno spettacolo unico nel suo genere, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Si tratta di un concerto animato dedicato a tutta la famiglia, che vedrà la celebre conduttrice TV Veronica Maya narrare le più celebri favole di Esopo, accompagnata dal Millennium Ensemble.

L’evento

La lettura sarà in chiave musicale, con la partecipazione di strumenti a fiato che stimoleranno l’attenzione sull’evolversi dei racconti. La musica originale del Maestro Salvatore Schembari arricchirà ulteriormente lo spettacolo, che vanta anche presenze internazionali negli USA presso l’Università del Southern Mississippi e l’Università di Emory ad Atlanta.

Lo spettacolo è particolarmente indicato per i giovani, ma adatto a tutta la famiglia, e promette di catapultare grandi e piccoli nel fantastico mondo delle favole. L’ingresso è libero con contributo volontario, che verrà devoluto interamente all’associazione Orizzonte Onlus.

L’invito dell’amministrazione comunale

Il sindaco Roberto Mutalipassi si dice entusiasta di ospitare uno spettacolo capace di catturare l’attenzione degli adulti e dei bambini, offrendo loro l’opportunità di ascoltare le più belle favole di Esopo in modo nuovo ed originale. Si tratta di un mix di musica e parole che porterà il pubblico in un viaggio unico nel mondo fatato delle favole, per un pomeriggio davvero indimenticabile.