“Venite a scuola con abbigliamento decoroso!”. La circolare della Preside del “Leto” di Teggiano

È un invito indirizzato agli studenti e alle studentesse ma anche alle loro famiglie quello che porta la firma di Maria D’Alessio, Dirigente Scolastica dell’istituto d’istruzione superiore “P. Leto” di Teggiano, ad adottare un abbigliamento decoroso per frequentare le lezioni scolastiche.

Ecco la circolare

“Nella considerazione che la scuola è un ambiente formativo, scrive la Preside D’Alessio, dove si educa alla libertà intesa come rispetto per sé e per gli altri, si rende opportuno ribadire la necessità di non indossare abiti inadatti all’ambiente scolastico. In particolare si ricorda agli studenti e alle studentesse, aggiunge la Dirigente Scolastica, che il decoro nell’abbigliamento e nella cura della persona fisica costituiscono aspetti significativi del nostro modo di essere e rapportarci con gli altri e che la scuola è un ambiente istituzionale che merita adeguato rispetto”.

Per i genitori

La Dirigente Scolastica, si volge poi, ai genitori, invitandoli “a sensibilizzare e a vigilare che propri figli si attengano a quanto sopra indicato, nella consapevolezza che, in caso di mancata osservanza, si provvederà all’applicazione delle note disciplinari previste dal Regolamento di Istituto”.