Valorizzazione del settore nautico, un incontro a Sapri

La valorizzazione del settore nautico e dei servizi connessi sarà al centro dell’incontro organizzato da Comunità Mediterranee, in programma sabato 1° marzo alle ore 19.00 a Sapri, presso la sede dell’associazione Golfotrek in via Impieri n.2.

L’evento vedrà la partecipazione dell’esperto del settore Federico Licusati, che approfondirà le opportunità e le sfide del comparto nautico, con particolare attenzione ai servizi innovativi e alle prospettive di sviluppo per il territorio.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per operatori del settore, appassionati e cittadini interessati a conoscere le dinamiche di un comparto strategico per l’economia locale e nazionale. Comunità Mediterranee continua così il suo impegno nella promozione di tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla crescita delle realtà territoriali.

Chi è Federico Licusati

Federico Licusati è un professionista poliedrico originario di Ascea, un comune situato nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno. La sua carriera abbraccia diversi settori, tra cui l’istruzione e l’imprenditoria agricola.

Federico Licusati è docente di scuola superiore con una solida esperienza nei campi dell’informatica, della nautica e della portualità. La sua passione per l’educazione e la tecnologia lo ha portato a formare numerosi studenti, preparando le future generazioni ad affrontare le sfide del mondo moderno.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite i canali ufficiali dell’associazione.