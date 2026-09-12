Cilento

Vallo Scalo, lite tra donne finisce a spray al peperoncino: una ferita

Violenta lite in un condominio a Vallo Scalo: donna colpita con spray al peperoncino e trasportata in ospedale dal 118. Indagano i Carabinieri

Di: Ernesto Rocco
Vallo Scalo, lite tra donne finisce a spray al peperoncino: una ferita

Un’accesa discussione tra due donne è sfociata in un’aggressione fisica questa mattina nella frazione Palazza del comune di Salento. Nel corso del diverbio, esploso all’interno di un complesso condominiale, una delle coinvolte avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino contro l’altra, richiedendo l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Aggressione in condominio e l’intervento dei soccorsi

Le urla e il trambusto derivanti dalla lite hanno subito allarmato gli altri inquilini, che si sono accorti della gravità della situazione. È stata la stessa vittima dell’aggressione a contattare il numero di emergenza per richiedere il supporto dei Carabinieri dopo essere stata raggiunta al volto dal gas irritante.

Giunti sul posto, i militari della Compagnia locale hanno constatato le condizioni della donna e hanno allertato i sanitari del 118.

Il ricovero in ospedale e le indagini delle forze dell’ordine

A causa degli effetti diretti dello spray, la vittima avrebbe riportato lesioni al viso e problematiche oculari. I sanitari ne hanno quindi disposto il trasferimento presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.

I Carabinieri hanno avviato tutti i rilievi opportuni per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, stabilire i motivi alla base del diverbio ed individuare le eventuali responsabilità.

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