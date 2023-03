Vallo, emergenza sangue: una giornata per donare organizzata dall’Associazione DVC

Continuano le giornate organizzate dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento per donare il sangue. Le iniziative promosse dall’Associazione, negli ospedali del territorio del Cilento, hanno avuto riscontri positivi e sono sempre più numerose le persone che si recano a donare il sangue.

Emergenza sangue: ecco l’appuntamento

L’appuntamento è domenica 12 marzo, presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

È possibile donare il sangue anche dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale.

L’importanza delle donazioni di sangue

La donazione di sangue è un’attività fondamentale che contribuisce a controllare il proprio stato di salute. Infatti, quando una persona dona il sangue, questo viene testato per verificare la presenza di eventuali malattie trasmissibili e viene poi utilizzato per salvare vite umane.

Ci sono molte ragioni per cui le persone potrebbero aver bisogno di una trasfusione di sangue, come ad esempio dopo un grave incidente, durante un intervento chirurgico o come parte del trattamento di una malattia cronica. Senza donazioni di sangue, questi pazienti non potrebbero sopravvivere. Inoltre, l’apporto di sangue donato è particolarmente importante per alcune categorie di persone, come i pazienti con anemia falciforme o le donne in gravidanza. Questi pazienti potrebbero avere bisogno di regolari trasfusioni di sangue per rimanere in salute.

La donazione di sangue è anche importante per garantire che ci sia abbastanza sangue disponibile in caso di emergenze. Una sola donazione di sangue può aiutare fino a tre pazienti diversi, per questo ogni singola donazione conta ed è molto importante.