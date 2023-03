Vallo di Diano: una strada intitolata al Barone Leonetto Mazzacane

Il Comune di Monte San Giacomo, guidato dal sindaco Angela D’Alto, ha deciso di intitolare lo slargo di via Arno – via Taverne al barone Leonetto Mazzacane. La strada prende il nome di “Largo barone Leonetto Mazzacane”.

La decisione per l’intitolazione

A dicembre si è tenuta la cerimonia pubblica per celebrare l’intervento di restauro dello stemma in pietra del barone Leonetto Mazzacane, signore di San Giacomo, Lustra e Omignano, oltre che suffeudatario del principe salernitano Ferrante Sanseverino, cui era legato fraternamente negli anni più “caldi” e difficili della storia rinascimentale, figura storica descritta come “vir fortissimus” alle dipendenze di Ferrante, nel periodo in cui il princeps si trovava al servizio di Carlo V e, quindi, dei signori iberici.

Lo stemma araldico risalente al 1547, conferma il profondo legame fra il barone Leonetto Mazzacane e Monte San Giacomo nel periodo in cui il signore, ancora nelle grazie di Ferrante Sanseverino, risiedeva in questo piccolo centro del Vallo di Diano.

La proposta è partita dal presidente del Comitato Socio Culturale Sangiocomesi nel Mondo, ovvero l’avvocato Walter Nicodemo che dichiara: “È un orgoglio per l’intera comunità di Monte San Giacomo aver avuto il barone Leonetto Mazzacane come abitante del Castello di San Giacomo“.