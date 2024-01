Vallo di Diano, donna finisce fuori strada a causa di un cinghiale. Sindaco Palmieri: “Serve azione forte e rigorosa”

“Voglio esprimere il mio augurio di pronta guarigione alla donna coinvolta nell’ennesimo incidente causato dai cinghiali. Abbiamo il dovere di intraprendere un’ azione forte e rigorosa contro questa emergenza che segna da anni il nostro territorio e tutelare l’incolumità pubblica”. E’ il commento del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, in merito all’incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Sacco con Teggiano.

L’incidente

Coinvolta una donna, di 50 anni, la quale, purtroppo è finita fuori strada con la sua automobile proprio a causa di un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada.

Le condizioni della donna

La donna, di Piaggine è attualmente ricoverata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. I traumi riportati in seguito al sinistro sono gravi, ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Le dichiarazioni

“Bisogna modificare, al più presto, la legge Istitutiva del Parco, ha aggiunto il sindaco di Roscigno in merito alla questione cinghiali, e permettere ai legittimi proprietari di difendere la propria terra. È il momento di cambiare le regole”