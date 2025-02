Polla: ecco il “Progetto Buddy” che porta i cittadini in canile

Nuovo appuntamento “Progetto Buddy” nel Vallo di Diano. Si tratta di un’iniziativa, che ha preso il via dallo scorso mese di ottobre, organizzato dall’associazione “Qua la zampa effe” in collaborazione con il canile oasi Felix di Polla. Una giornata in canile in compagnia di cani che una volta erano randagi.

Il progetto

Un ottimo progetto sia per i cani che hanno conosciuto la sofferenza dell’abbandono ma anche per i cittadini per avere un corretto approccio con gli amici a quattro zampe. L’associazione presieduta da Amanda Cozza si occupa ormai da più di un decennio di randagismo, con numerosi volontari e volontarie attivi sul territorio i quali con le loro attività incentivano sia la sterilizzazione e microchippatura e mantengono alta l’attenzione su un fenomeno preoccupante. Ed inoltre l’associazione di volontariato è fortemente attiva, sul fronte delle adozioni. Grazie, anche al Progetto Buddy, sono numerosi i cani adulti adottati.

Le info utili

Il canile Oasi Felix ospita circa 300 cani ed apre le porte ad iniziative come queste che aiutano fortemente sia sul fronte delle adozioni ma aiutano tanto anche i cani a relazionarsi con le persone, magari in vista dell’arrivo in una nuova famiglia. Le mattinate in canile, si tengono ogni sabato, con il bel tempo dalle 10:30 alle 13:00.