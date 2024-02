Il girovagare della Gelbison per gli stadi del Cilento, e non solo, potrebbe terminare a breve. Pochi giorni fa, infatti, è avvenuto un incontro tra i vertici del comune di Vallo della Lucania e Maurizio Puglisi, per illustrare al presidente della Gelbison le migliorie che verranno apportate all’impianto e ascoltare le sue considerazioni. A fare il punto è intervenuto il consigliere di Vallo della Lucania, Antonio Bruno.