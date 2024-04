Vallo della Lucania: un convegno per ricordare il maestro Angelo Paolino

Il Get di Rofrano ha organizzato un convegno per ricordare il vallese Angelo Paolino, che fu maestro per 5 anni nella romita comunità di “Sella dell’Orco” a Cannalonga tra il 1947 e il 1952.

La serata

Durante la serata è stato presentato il libro di memorie del maestro Paolino “Sella dell’orco-solo le bestie non sperano”.

A prendere parte all’incontro anche il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone.

Angelo Paolino

In memoria di Paolino, il 21 aprile, si terrà anche un’escursione lungo il sentiero che porta a “Sella dell’Orco”, proprio lungo i tragitti che il maestro percorreva quotidianamente per realizzare la sua opera di alfabetizzazione.