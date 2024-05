Vallo della Lucania, turisti restano senza soldi e documenti: ospitati presso la diocesi

Nella giornata di ieri, due turisti tedeschi, un uomo e una donna, rimasti senza denaro e documenti sono stati accolti presso la diocesi di Vallo della Lucania.

I fatti

Ancora non è stato chiarito in che modo i due malcapitati siano stati privati dei loro effetti personali, se a causa di un furto o se per una semplice disattenzione.

In ogni caso in soccorso dei due è arrivata la solidarietà del vescovo Vincenzo Calvosa che li ha ospitati in diocesi, in attesa che le autorità facciano le loro indagini per chiarire la vicenda.