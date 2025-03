Vallo della Lucania: successo per il format “Salviamo il dialetto cilentano”, le interviste | VIDEO

Grande partecipazione per il secondo appuntamento del format itinerante che punta a valorizzare il dialetto cilentano. L’incontro si è tenuto ieri sera a Vallo della Lucania presso la sala consiliare N. Rinaldi.

Il format

“Salviamo il dialetto cilentano” è un format dedicato alla valorizzazione dei dialetti cilentani e agli autori locali di ogni età, che con le loro opere cercano di esprimere le proprie emozioni in dialetto e allo stesso tempo ne conservano la memoria. Un progetto importante e ambizioso che porterà alla costituzione di un centro studi storici e linguistici nel Cilento; si cercherà inoltre di far iscrivere il dialetto cilentano all’inventario del patrimonio immateriale della Regione Campania. Questo format, promosso dal ricercatore Aniello Amato, mira ad organizzare eventi in tutti i paesi del Cilento basati sulla discussione di usi e costumi cilentani tradizionali, sulla lettura di opere in poesie o in prosa in dialetto locale, sulla visita guidata di paesaggi con toponimi specifici e musei delle civiltà contadina e sul recupero di piatti tipici che veicolano riferimenti onomastici particolari.

L’appuntamento di Vallo della Lucania

L’appuntamento di ieri è stata l’occasione per celebrare il cuore pulsante di vallo della Lucania e delle sue frazioni, quale centro di aggregazione economica, culturale e sociale del circorndario. Si sono alternati momenti di teatro, musica, poesia e letteratura in un evento che ha voluto valorizzare Vallo della Lucania e la sua storia