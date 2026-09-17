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Vallo della Lucania si stringe attorno ad Alessio: stasera veglia di preghiera

Ore di apprensione a Vallo della Lucania per Alessio Mautone. Stasera la veglia di preghiera nella Chiesa della Madonna delle Grazie

Di: Ernesto Rocco
Vallo della Lucania si stringe attorno ad Alessio: stasera veglia di preghiera

La città di Vallo della Lucania vive ore di profonda ansia per le condizioni di salute di Alessio Mautone, il giovane attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Luca. Tutta la cittadinanza si è mobilitata per esprimere solidarietà al ragazzo e ai suoi familiari, organizzando un incontro di raccoglimento collettivo previsto per la serata di oggi, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 19:30 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie.

L’affetto della comunità per un giovane impegnato nel sociale

La notizia del ricovero ha destato un’immediata e forte commozione in tutta la zona. Alessio Mautone è una figura conosciuta e stimata sul territorio per la sua attiva partecipazione alla vita cittadina, dimostrata nel corso degli anni attraverso l’impegno profuso nel panorama associazionistico, nell’ambito sportivo e nelle produzioni teatrali locali.

All’esterno del presidio ospedaliero San Luca è comparsa una testimonianza tangibile del sostegno popolare: uno striscione affisso dai sostenitori degli Ultras della Gelbison, i Cs96, che recita il messaggio «Forza Alessio». A questa manifestazione si aggiungono i numerosi messaggi di vicinanza e incoraggiamento indirizzati dai cittadini alla famiglia Mautone.

La veglia di raccoglimento nella Chiesa della Madonna delle Grazie

Per rispondere al sentimento diffuso di preoccupazione, per le ore 19:30 di oggi è stata promossa una funzione di raccoglimento spirituale aperta al pubblico. L’iniziativa, accompagnata dall’appello comunitario «Unisciti a noi in preghiera», si terrà all’interno della Chiesa della Madonna delle Grazie con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e supporto morale.

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