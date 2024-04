Vallo della Lucania: si riunisce il nuovo direttivo della Camera Penale

Si è riunito il nuovo Direttivo della Camera Penale “Giovanni Lombardi” di Vallo della Lucania, eletto dall’Assemblea del 29 marzo 2024.

Agostino Bellucci è il nuovo Presidente. Lo affiancheranno Anna Patricia Cuomo come Vice-Presidente, Gennaro Lo Schiavo come Segretario e Luisa Feola come Tesoriere.

Complessità e responsabilità

“Grati per la fiducia accordata e consapevoli delle responsabilità del ruolo, il Presidente e l’intero Direttivo si impegnano a sostenere, con convinta dedizione, i principi dell’Avvocatura penalistica, nel solco dei valori difesi dall’Unione delle Camere Penali Italiane”, si legge in una nota stampa.

Un ringraziamento al Direttivo uscente

Il Direttivo uscente, in particolare l’Avvocato Gianluca D’Aiuto, è stato ringraziato per il prezioso impegno profuso durante il suo mandato.