Attualità

Vallo della Lucania, riapre lo sportello della Camera di Commercio

Riapre a Vallo della Lucania lo sportello della Camera di Commercio di Salerno a Palazzo Pinto. Info, orari e giorni di apertura al pubblico

Di: Ernesto Rocco
Municipio di Vallo della Lucania

Da ieri, 7 settembre 2026, è ufficialmente riaperto a Vallo della Lucania lo Sportello della Camera di Commercio di Salerno. Il presidio camerale, punto di riferimento per imprenditori, professionisti e cittadini del territorio cilentano, si trova all’interno dei locali del Municipio presso Palazzo Pinto, situato in Piazza Vittorio Emanuele II.

La riattivazione del servizio garantisce la disponibilità in sede dei principali servizi amministrativi e visure camerali, evitando a utenti e professionisti locali la necessità di spostarsi verso la sede centrale di Salerno.

Orari e giorni di apertura al pubblico

Lo sportello camerale osserverà un calendario di apertura settimanale programmato. I servizi saranno erogati con i seguenti orari:

  • Giorno di apertura: ogni lunedì
  • Orario al pubblico: dalle ore 8:45 alle ore 12:45
  • Sede: Uffici comunali – Palazzo Pinto, Piazza Vittorio Emanuele II, Vallo della Lucania

La riapertura dello sportello rappresenta uno snodo strategico per il tessuto produttivo della comunità vallese e dell’intero circondario, consolidando la presenza delle istituzioni camerali a supporto del commercio e dell’impresa locale.

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