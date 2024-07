Vallo della Lucania, proposta l’istituzione della giornata comunale della vita nascente

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, punta ad istituire la Giornata comunale della vita nascente, quale occasione per promuovere incontri, dibattiti, manifestazioni culturali, teatrali. “L’obiettivo – spiegano da palazzo di città – è quello di promuovere una maggior consapevolezza sulle sfide che abbiamo davanti e che tutti abbiamo il dovere di affrontare per avviare un’inversione di tendenza”.

L’iniziativa del Comune

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo la gravità dell’attuale quadro demografico caratterizzato da un calo costante della popolazione residente, un tasso di natalità tra i più bassi d’Europa e un progressivo invecchiamento della popolazione, intende adottare, per la sua parte e nei limiti delle sue competenze, ogni possibile provvedimento per invertire la tendenza demografica; la proposta è quella di istituire una giornata comunale della vita nascente per il 25 marzo di ogni anno.

L’Ente intende attivarsi, eventualmente anche in coordinamento con altri Comuni, per chiedere al Parlamento italiano l’istituzione della Giornata nazionale della Vita Nascente, «appuntamento che potrebbe essere occasione per una collettiva riscoperta del valore politico e sociale della maternità e della natalità dalla cui ripresa dipende il futuro del nostro Paese, ivi compresa quella delle piccole comunità, valorizzare la maternità e la genitorialità, promuovendo una cultura di sostegno alle famiglie, è la chiave per invertire la rotta del calo delle nascite e costruire un futuro migliore per l’Italia».