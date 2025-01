Vallo della Lucania: presunti abusi sulla figlia della compagna. Indagini in corso

Una giovane di 13 anni sarebbe stata vittima di un tentativo di abuso sessuale da parte del compagno della madre. L’uomo, originario di un centro del basso Cilento, dovrà difendersi dalle accuse in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia della vittima.

La scoperta choc

La scoperta sarebbe avvenuta in maniera del tutto casuale. La sorella maggiore della vittima, una ragazza di 18 anni, avrebbe sorpreso l’uomo sul letto della sorella più piccola mentre la palpeggiava. Sconvolta, la giovane ha immediatamente allertato la madre che, accorsa in camera, ha trovato la figlia in stato di shock.

Il trauma della famiglia

La giovane è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, poi è stata presentata denuncia ai carabinieri. La madre della 13enne ha raccontato aver iniziato una relazione con l’uomo sei mesi fa, credendo che potesse essere una figura positiva per le sue figlie. Mai avrebbe pensato potesse accedere qualcosa del genere.

Le indagini in corso

Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire l’accaduto e per verificare se ci siano stati altri episodi simili in passato.